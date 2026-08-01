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Бабаев о Галиеве: «По зарплате мы пошли навстречу минскому “Динамо”, на меньшие условия, чем могли бы получить в другой команде»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Станислава Галиева, высказался о том, что форвард продлил контракт с минским «Динамо».

Источник: Спортс‘’

— Мы изначально планировали остаться в Минске, и надо было подождать, пока будут улажены всякие формальности. По зарплате мы пошли навстречу клубу и на меньшие условия, чем могли бы получить в другой команде.

— В других клубах ему предлагали контракт больше по деньгам?

— У нас было предложение лучше, но особо даже не вели переговоры. До обсуждения контракта там дело не дошло, потому что мы ждали Минск.

— Галиева все устраивает в команде и в городе?

— Да, абсолютно все — и его самого, и его семью. Ему там комфортно, и отношение в клубе хорошее. От добра добра не ищут, — скахал Бабаев.

Зарплата Галиева по новому контракту с «Динамо» Минск — 16 млн рублей за сезон («Сила спорта»).

Галиев о новом контракте с «Динамо»: «Минск был приоритетом для меня. Мне здесь очень нравится, прекрасный город».