Бабаев о Галиеве: «По зарплате мы пошли навстречу минскому “Динамо”, на меньшие условия, чем могли бы получить в другой команде»

— Мы изначально планировали остаться в Минске, и надо было подождать, пока будут улажены всякие формальности. По зарплате мы пошли навстречу клубу и на меньшие условия, чем могли бы получить в другой команде.
— В других клубах ему предлагали контракт больше по деньгам?
— У нас было предложение лучше, но особо даже не вели переговоры. До обсуждения контракта там дело не дошло, потому что мы ждали Минск.
— Галиева все устраивает в команде и в городе?
— Да, абсолютно все — и его самого, и его семью. Ему там комфортно, и отношение в клубе хорошее. От добра добра не ищут, — скахал Бабаев.
Зарплата Галиева по новому контракту с «Динамо» Минск — 16 млн рублей за сезон («Сила спорта»).
Галиев о новом контракте с «Динамо»: «Минск был приоритетом для меня. Мне здесь очень нравится, прекрасный город».