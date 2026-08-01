Ротенберг поздравил Сурина с 20-летием: «Один из самых ярких молодых игроков российского хоккея! У Егора бойцовский характер и большое будущее»

Продолжаю внимательно следить за успехами Егора в КХЛ. В 20 лет он уже двукратный обладатель Кубка Гагарина. Особенно важно, что в обоих чемпионских плей-офф Егор не был просто молодым игроком в составе, а выходил на лед, брал на себя ответственность, забивал важные голы и помогал команде побеждать.