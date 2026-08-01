Красиков о селекции «Ак Барса»: «Главное, что подписали Билялова — вопрос с первым номером закрыт. Что касается нападения, время еще есть. Будут ждать открытия североамериканского рынка, скорее всего&r

А о перспективах «Ак Барса» можно будет судить только после завершения формирования состава. Если же они оставят пару слотов для иностранцев и начнут сезон без легионеров, то формирование команды может затянуться до октября. В прошлом сезоне «Ак Барс» развивался и прогрессировал, хотя на него никто не ставил и многие говорили, что в клубе чуть ли не катастрофа.