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Коул Хатсон о реакции Овечкина на его 1-й гол в НХЛ: «Он был очень воодушевлен. Возможно, он был рад даже больше, чем я»

Защитник «Вашингтона» Коул Хатсон рассказал о реакции капитана команды Александра Овечкина на его 1-ю шайбу в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

В марте Хатсон забил свой 1-й гол в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота в концовке матча с «Оттавой». Вместе с защитником на пустые ворота выезжал Овечкин.

Эта игра была дебютной для американца в лиге.

«Он просто сказал: “Вперед!”. Он был очень воодушевлен. Возможно, он был рад даже больше, чем я, что удивительно.

Все говорили, что он был открыт, а я его вообще не видел. Я был слишком сосредоточен. Я пересмотрел этот момент несколько раз. Все пересматривают свой первый гол. Он определенно был открыт, но я рад, что забил", — сказал Хатсон.

Коул Хатсон — самый молодой защитник «Вашингтона» за 44 года с голом в дебютном матче в НХЛ — 19 лет и 263 дня. Рекорд у Скотта Стивенса — 18 лет и 188 дней.

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