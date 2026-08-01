Коул Хатсон о реакции Овечкина на его 1-й гол в НХЛ: «Он был очень воодушевлен. Возможно, он был рад даже больше, чем я»

В марте Хатсон забил свой 1-й гол в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота в концовке матча с «Оттавой». Вместе с защитником на пустые ворота выезжал Овечкин.
Эта игра была дебютной для американца в лиге.
«Он просто сказал: “Вперед!”. Он был очень воодушевлен. Возможно, он был рад даже больше, чем я, что удивительно.
Все говорили, что он был открыт, а я его вообще не видел. Я был слишком сосредоточен. Я пересмотрел этот момент несколько раз. Все пересматривают свой первый гол. Он определенно был открыт, но я рад, что забил", — сказал Хатсон.
Коул Хатсон — самый молодой защитник «Вашингтона» за 44 года с голом в дебютном матче в НХЛ — 19 лет и 263 дня. Рекорд у Скотта Стивенса — 18 лет и 188 дней.