Гарднер о переходе в минское «Динамо»: «Минск — прекрасный город! Мне нужно перестроиться и стать лучше, чем в прошлом году»

В июле ЦСКА обменял 30-летнего канадца в клуб из Беларуси на 18-летнего защитника Александра Русакова.
В прошлом сезоне на счету Гарднера 65 матчей и 10 (1+9) очков в регулярке FONBET КХЛ, а также 0+1 за 9 игр в плей-офф.
«Это был длинный перелет, который занял почти два дня. Я встретился с несколькими ребятами в Турции, и оттуда перелетели в Беларусь. Минск — прекрасный город! У “Динамо” классные болельщики. Я прочувствовал, что играть здесь в составе команды гостей, очень непросто. Но теперь буду с другой стороны.
[Главными факторами принятия решения] стали город и организация. Также здесь хватает североамериканских ребят. Это точно поможет адаптироваться быстрее.
Физически чувствую себя хорошо. Сейчас буду стараться побольше спать, чтобы восстановиться после перелета и быть готовым к тренировочному кэмпу.
Я знал нескольких ребят прежде. С Сэмом [Анасом] и Алексом [Лиможем] пересекались в матчах АХЛ. Я в большом предвкушении перед встречей с парнями.
Я думаю, что главная задача — помогать команде выигрывать. Нужно немного перестроиться и стать лучше, чем в прошлом году", — сказал Гарднер.