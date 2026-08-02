Гарднер о переходе в минское «Динамо»: «Минск — прекрасный город! Мне нужно перестроиться и стать лучше, чем в прошлом году»

«Это был длинный перелет, который занял почти два дня. Я встретился с несколькими ребятами в Турции, и оттуда перелетели в Беларусь. Минск — прекрасный город! У “Динамо” классные болельщики. Я прочувствовал, что играть здесь в составе команды гостей, очень непросто. Но теперь буду с другой стороны.