Хэгенс — лучший проспект «Бостона» по версии NHL.com, Летурно (201 см, 95 кг) — 2-й, Зеллерс (178 см, 74 кг) — 3-й, Лоцмелис — 5-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2026/27.
Первое место занял 19-летний форвард Джеймс Хэгенс, присоединившийся к «Брюинс» в конце прошлого сезона. В прошлом сезоне он набрал 47 (23+24) очков в 34 играх за Бостонский колледж в NCAA.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Джеймс Хэгенс.
2. н Дин Летурно, 20 лет, (рост — 201 см, вес — 95 кг), Бостонский колледж. В своем втором сезоне в NCAA набрал 39 (22+17) очков в 36 играх (в первом было 0+3 в 36 матчах).
3. н Уилл Зеллерс, 20 лет (178 см, 74 кг), университет Северной Дакоты (NCAA). В прошлом сезоне набрал 34 (18+16) очка в 38 играх.
4. н Купер Симпсон, 19 лет, университет Северной Дакоты (NCAA). В прошлом сезоне играл за «Янгстаун» в USHL — 74 (34+40) баллов в 61 игре.
5. н Дан Лоцмелис, 22 года, «Провиденс» (АХЛ). В прошлом сезоне набрал 28 (15+13) очков в 43 играх. Также забросил 2 шайбы в 4 играх за сборную Латвии на Олимпиаде-2026.