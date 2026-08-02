Щитов о «Сочи»: «В аэропорту часто задержки рейсов из-за БПЛА. В таких случаях зрители и игроки будут прятаться в подвалах стадиона. Желаю, чтобы этого не было»

Желаю, чтобы такого не было, чтобы это не влияло на команду, а люди спокойно приходили на арену. И чтобы команда из Сочи смогла спокойно прилетать и улетать, чтобы у них было время на восстановление. От этого во многом будут зависеть успехи команды.