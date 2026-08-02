Щитов о «Сочи»: «В аэропорту часто задержки рейсов из-за БПЛА. В таких случаях зрители и игроки будут прятаться в подвалах стадиона. Желаю, чтобы этого не было»

«Хочется, чтобы “Сочи” попал в плей-офф. Сейчас уровень у команд примерно одинаковый. Многое будет зависеть от физической подготовки. А у “леопардов” многое будет зависеть от того, насколько спокойно будут проходить матчи.
Я в Сочи достаточно часто бываю, связан с этим городом, поэтому знаю, насколько часто в аэропорту происходят задержки рейсов, связанные с беспилотной опасностью. Если будут происходить такие случаи, то зрители и игроки будут покидать арену, прятаться в подвалах стадиона.
Желаю, чтобы такого не было, чтобы это не влияло на команду, а люди спокойно приходили на арену. И чтобы команда из Сочи смогла спокойно прилетать и улетать, чтобы у них было время на восстановление. От этого во многом будут зависеть успехи команды.
В целом состав подобрался довольно неплохой. Думаю, что они смогут бороться за попадание в плей-офф. Конечно, достаточно много хороших команд будет — ЦСКА, СКА, «Спартак», «Локомотив», московское «Динамо», «Торпедо» и обновленный «Шанхай», но, думаю, что «леопардам» по силам пройти в игры на выбывание.
Желаю провести этот сезон клубу достойно, в частности главному тренеру", — сказал Щитов.
Андрей Миронов назначен главным тренером «Сочи». Ковалев будет работать с нападающими, Шалдыбин и Буханко — с защитниками.
Морозов о проблемах с матчами «Сочи» из-за угрозы БПЛА: «Надеемся, ситуация наладится и эксцессов не будет. Готовится календарь, где клуб будет играть в “Большом”.