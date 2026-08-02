Маккенна не просил у О’Нилла разрешения взять 92-й номер в «Торонто». Джефф сказал, что пошутил, заявив об этом ранее: «Просто хотел развлечься в соцсетях»

Канадец выбрал новый номер, так как привычный для него 72-й уступил перешедшему в «Лифс» российскому вратарю Сергею Бобровскому.
О’Нилл выступал за «Торонто» с 2005 по 2007 год и был первым игроком в истории клуба, взявшим 92-й номер. В июле он сообщил в соцсетях о том, что Маккенна обратился к нему за разрешением:
«После ужина мне позвонил Гэвин по FaceTime. Он спросил, можно ли взять этот номер. Я ответил: “Это единственный правильный выбор, сынок. Вперед!”, — написал тогда О’Нилл.
Во время недавнего выступления в программе OneDrive Джефф признался, что просто выдумал эту историю.
«Наверное, меня обзовут придурком. Но я должен кое в чем признаться. Гэвин Маккенна не звонил мне, чтобы узнать мое мнение по поводу номера 92. Я играл за “Торонто” всего два года. Я знаю его агентов, но ничего подобного не было.
Он выбрал 92, потому что хотел какое-то сочетание 72 и 97. Мне он не звонил. Зачем бы ему это делать? Я забросил 40 шайб за два года в «Торонто». Я просто хотел немного поразвлечься в соцсетях«, — сказал О’Нилл.