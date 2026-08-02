Маккенна не просил у О’Нилла разрешения взять 92-й номер в «Торонто». Джефф сказал, что пошутил, заявив об этом ранее: «Просто хотел развлечься в соцсетях»

Он выбрал 92, потому что хотел какое-то сочетание 72 и 97. Мне он не звонил. Зачем бы ему это делать? Я забросил 40 шайб за два года в «Торонто». Я просто хотел немного поразвлечься в соцсетях«, — сказал О’Нилл.