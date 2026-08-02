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«Детройт» может назначить двух руководителей отдела хоккейных операций вместо Айзермана (Эллиотт Фридман)

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что «Детройт» рассматривает разные конфигурации нового управленческого штаба после отставки Стива Айзермана с поста генерального менеджера.

Бывший капитан «Ред Уингс» перешел на должность советника генерального директора клуба, покинув отдел хоккейных операций.

"Будут ли они использовать структуру с одним главным лицом, как это было с Айзерманом?

Или перейдут к другой модели, где есть президент и генеральный менеджер? Я слышал, что в клубе готовы рассмотреть самые разные идеи", — сказал Фридман.

Фридман о генменеджере «Детройта»: «Желанная должность, интерес будет огромным. Дрэйперу и Хоркоффу дадут шанс, но рассмотрят и других специалистов».