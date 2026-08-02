«Детройт» может назначить двух руководителей отдела хоккейных операций вместо Айзермана (Эллиотт Фридман)

Бывший капитан «Ред Уингс» перешел на должность советника генерального директора клуба, покинув отдел хоккейных операций.
"Будут ли они использовать структуру с одним главным лицом, как это было с Айзерманом?
Или перейдут к другой модели, где есть президент и генеральный менеджер? Я слышал, что в клубе готовы рассмотреть самые разные идеи", — сказал Фридман.
Фридман о генменеджере «Детройта»: «Желанная должность, интерес будет огромным. Дрэйперу и Хоркоффу дадут шанс, но рассмотрят и других специалистов».