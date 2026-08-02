Кравчук о Кузнецове: «На бедном рынке КХЛ Евгений даже в августе без контракта — это показатель. Его уже не видят как доминирующего центра. Время пика не затянулось»

— То, что Евгений на бедном рынке КХЛ даже в августе без контракта — это показатель. Говорит о том, что Кузнецова уже не видят как доминирующего центра, который готов играть во всех ситуациях — «пять на пять», «пять на четыре», «четыре на пять».