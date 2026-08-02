Кравчук о Кузнецове: «На бедном рынке КХЛ Евгений даже в августе без контракта — это показатель. Его уже не видят как доминирующего центра. Время пика не затянулось»

— Сохранились ли на рынке КХЛ-2026 какие-то интриги?
— Да, интересна ситуация вокруг Евгения Кузнецова.
Еще лет семь-восемь назад это был один из сильнейших форвардов всей КХЛ, в чемпионском сезоне в «Вашингтоне» Евгений сыграл как самый ценный игрок всего плей-офф — наравне со своим капитаном Александром Овечкиным.
К сожалению, время пика Кузнецова по каким-то причинам не затянулось. Но чемпионский сезон, когда он доминировал, до сих пор в памяти у болельщиков и специалистов.
— Почему он до сих пор без контракта?
— То, что Евгений на бедном рынке КХЛ даже в августе без контракта — это показатель. Говорит о том, что Кузнецова уже не видят как доминирующего центра, который готов играть во всех ситуациях — «пять на пять», «пять на четыре», «четыре на пять».
Понятно, что определенный интерес к Евгению в КХЛ есть. Но, видимо, со стороны тех клубов, у которых не максимальные финансовые возможности и командные амбиции. Поэтому, наверное, и Евгений не торопится, выбирает.
— Для вас такая затяжка — сюрприз?
— У Кузнецова — огромный опыт, он видел в хоккее все и, уверен, сам во всем разберется. Самое главное, чтобы с его стороны была максимальная мотивация. Тогда любой выбор игрока станет правильным и быстрым, — сказал Кравчук.
Кузнецов договаривается с «Сибирью». Неужели все реально?