Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Миронов: «Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей. Ожидаем, что Ковалев поможет и даст определенную мотивацию»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о назначении на должность.

Источник: Спортс‘’

— Андрей Викторович, расскажите о своих эмоциях. Вы впервые в карьере возглавили клуб КХЛ.

— Приятно возглавить клуб. Спасибо руководству за доверие, эмоции только положительные. Готов к работе.

— Сформирован новый тренерский штаб. Как оцениваете появление Алексея Ковалева?

— Это опытный специалист, ожидаем, что он поможет и даст определенную мотивацию. Со многими ребятами уже работали.

— Что нужно сделать, чтобы раскрыть их потенциал?

— Работать, правильно направлять, тренировать. Поэтому от ребят хотелось бы видеть самоотдачу, чтобы они работали и понимали наши требования.

— А какой хоккей будет при вас в «Сочи»?

— Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей, — сказал Миронов.