Тренер «Сочи» Миронов: «Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей. Ожидаем, что Ковалев поможет и даст определенную мотивацию»

— Андрей Викторович, расскажите о своих эмоциях. Вы впервые в карьере возглавили клуб КХЛ.
— Приятно возглавить клуб. Спасибо руководству за доверие, эмоции только положительные. Готов к работе.
— Сформирован новый тренерский штаб. Как оцениваете появление Алексея Ковалева?
— Это опытный специалист, ожидаем, что он поможет и даст определенную мотивацию. Со многими ребятами уже работали.
— Что нужно сделать, чтобы раскрыть их потенциал?
— Работать, правильно направлять, тренировать. Поэтому от ребят хотелось бы видеть самоотдачу, чтобы они работали и понимали наши требования.
— А какой хоккей будет при вас в «Сочи»?
— Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей, — сказал Миронов.