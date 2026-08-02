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Фукале о старте предсезонки КХЛ: «Круто вернуться в Минск! Погода прекрасная. Лето прошло здорово и было насыщенным, сейчас важно войти в рабочий режим»

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале поделился ожиданиями от возвращения к тренировкам перед стартом нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

"Я очень счастлив! Круто вернуться в Минск! Погода прекрасная. Команда снова собралась, и мы начали работать вместе. Лето прошло здорово, и я очень рад снова быть здесь.

После сезона всегда нужно несколько недель для того, чтобы перезарядиться и провести время дома. Немного отвлечься от хоккея, провести время дома и дать себе возможность полностью перезагрузиться. А далее начинаешь усердно готовиться, работать на льду и на земле, развиваешь ментальность. Делаешь все, чтобы быть готовым к сезону. Лето выдалось насыщенным и очень хорошим.

Первые дни нужны, чтобы снова войти в ежедневный тренировочный ритм. В межсезонье мы не тренируемся каждый день и тем более не проводим по две тренировки в день.

Сейчас важно снова войти в рабочий режим, набрать форму и усердно работать, чтобы через месяц быть полностью готовыми к старту сезона", — сказал Фукале.