Фукале о старте предсезонки КХЛ: «Круто вернуться в Минск! Погода прекрасная. Лето прошло здорово и было насыщенным, сейчас важно войти в рабочий режим»

После сезона всегда нужно несколько недель для того, чтобы перезарядиться и провести время дома. Немного отвлечься от хоккея, провести время дома и дать себе возможность полностью перезагрузиться. А далее начинаешь усердно готовиться, работать на льду и на земле, развиваешь ментальность. Делаешь все, чтобы быть готовым к сезону. Лето выдалось насыщенным и очень хорошим.