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Овечкин о тройке с братьями Протасами: «Такое уже было, но у нас не пошло. От меня мало что зависит, я еще не говорил с тренерами»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о возможности играть в одном звене с братьями Протасами: Алексеем и Ильей.

Источник: Спортс‘’

Никита Филатов: Возможна ли в следующем сезоне тройка из братьев Протасов и Овечкина?

Александр Овечкин: От меня мало что зависит, я еще даже с тренерами не разговаривал. Но такое уже было: в первой игре Ильи в НХЛ. У нас не пошло.

Филатов: Все пишут, что твое время при игре «5 на 5» может сократиться, но твое место в первой спецбригаде большинства не обсуждается. Как думаешь, какой будет вторая бригада? Ты же играл в обеих в прошлом сезоне.

Овечкин: Да, у нас не было праворукого бросающего. Сначала были я, Карлсон, Строум и остальные: у нас не было праворукого. Поэтому мне приходилось играть в двух бригадах.

Сейчас мы взяли много классных игроков, но я еще не говорил с тренером по большинству. Поживем — увидим.

Овечкин назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом. Тюкавин выбрал своего отца Александра Тюкавина, игравшего в хоккей с мячом.

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