Овечкин о тройке с братьями Протасами: «Такое уже было, но у нас не пошло. От меня мало что зависит, я еще не говорил с тренерами»

Никита Филатов: Возможна ли в следующем сезоне тройка из братьев Протасов и Овечкина?
Александр Овечкин: От меня мало что зависит, я еще даже с тренерами не разговаривал. Но такое уже было: в первой игре Ильи в НХЛ. У нас не пошло.
Филатов: Все пишут, что твое время при игре «5 на 5» может сократиться, но твое место в первой спецбригаде большинства не обсуждается. Как думаешь, какой будет вторая бригада? Ты же играл в обеих в прошлом сезоне.
Овечкин: Да, у нас не было праворукого бросающего. Сначала были я, Карлсон, Строум и остальные: у нас не было праворукого. Поэтому мне приходилось играть в двух бригадах.
Сейчас мы взяли много классных игроков, но я еще не говорил с тренером по большинству. Поживем — увидим.
Овечкин назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом. Тюкавин выбрал своего отца Александра Тюкавина, игравшего в хоккей с мячом.