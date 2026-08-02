Шилов о Малкине: «Иногда он бывает ворчливым, особенно рано утром. Но потом он улыбается, смеется, шутит, все наслаждаются его присутствием»

Думаю, дело в его характере (улыбается). Иногда он бывает ворчливым, особенно рано утром. Но потом, мне кажется, он возвращается в свою естественную форму, улыбается, смеется, шутит, и все вокруг по-настоящему наслаждаются его присутствием. Видишь, как другие товарищи по команде улыбаются и смеются. И его комментарии, на мой взгляд, очень смешные. Это действительно хороший человек для команды", — сказал Шилов.