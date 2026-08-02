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Шилов о Малкине: «Иногда он бывает ворчливым, особенно рано утром. Но потом он улыбается, смеется, шутит, все наслаждаются его присутствием»

Голкипер «Питтсбурга» Артур Шилов поделился мнением о форварде клуба Евгении Малкине.

Источник: Спортс‘’

Латвийский вратарь в прошлом сезоне проводил много времени с Малкиным, особенно вне льда.

"Он все время шутит, всегда смеется, всегда улыбается. Я думаю, это было прекрасное время. Просто расслабиться, насладиться обществом друг друга, лучше узнать друг друга. Потому что я думаю, что когда ты приходишь на каток, каждый старается делать свою работу, чтобы показать себя с лучшей стороны, а в свободное время можно лучше узнать человека.

Думаю, дело в его характере (улыбается). Иногда он бывает ворчливым, особенно рано утром. Но потом, мне кажется, он возвращается в свою естественную форму, улыбается, смеется, шутит, и все вокруг по-настоящему наслаждаются его присутствием. Видишь, как другие товарищи по команде улыбаются и смеются. И его комментарии, на мой взгляд, очень смешные. Это действительно хороший человек для команды", — сказал Шилов.

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