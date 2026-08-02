Ярослав Лихачев: «Контрактом с “Амуром” доволен. Но еще больше рад тому, что буду играть в интересный хоккей и получать от него удовольствие»

Срок соглашения рассчитан на три года.
Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Локомотива». В прошлом сезоне Лихачев играл за «Амур» на правах аренды.
— Довольны новым контрактом и понимаете ли уже, какой будет ваша роль в команде?
— В первую очередь я просто рад вернуться в «Амур». Контрактом и его условиями доволен. Но еще больше рад тому, что буду играть в интересный хоккей и получать от него удовольствие.
Думаю, моя роль в команде будет примерно такой же, как и в прошлом сезоне. Сборы еще не начались, поэтому все детали мы обсудим уже с тренерским штабом. Мне все расскажут, покажут — и будем работать, — сказал Лихачев.
«Амур» заплатит Лихачеву 120 млн рублей за 3 года по контракту (Михаил Зислис).