Панин о том, что продлил контракт с «Салаватом»: «Думал, что закончу. Но после прошедшего сезона понял, что силенок еще много, я не сдаю позиции в игровом плане»

То есть, если бы они сказали: «Гриша, пора заканчивать», я бы, конечно, послушал бы их и себя, понимая какие-то там свои вещи и не рвался бы в другие команды и спокойно бы повесил коньки и забил гвоздь. Но везде получил положительный отзыв, и поэтому переподписал еще — на десятый год в «Салавате», — сказал Панин.