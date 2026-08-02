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Панин о том, что продлил контракт с «Салаватом»: «Думал, что закончу. Но после прошедшего сезона понял, что силенок еще много, я не сдаю позиции в игровом плане»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о том, что решил продолжить карьеру в следующем сезоне.

Источник: Спортс‘’

2 июня 40-летний Панин продлил контракт с «Салаватом» на год.

— Рад, что вы в новом сезоне будете играть. Вы говорили, что закончите после прошлого сезона.

— Да, было такое, я думал, что закончу. Точнее, мои мысли и эмоции мне об этом говорили. Но после прошедшего сезона… Он настолько прошел в удовольствие, в хорошем игровом режиме, я чувствовал себя отлично, что подумал, почему бы и нет.

Но для этого еще определенные обстоятельства, конечно, должны были сложиться. Все сложилось.

— А как вообще вы к этой теме подступились? Вы же публично заявляли, что закончите. Это обоюдный процесс со стороны Виктора Козлова, руководства или вы пришли, сказали, что я вот чувствую в себе силы и хочу играть еще?

— В плей-офф, когда мы играли со «Спартаком», наверное, меня так эмоционально выхлеснуло… У меня была какая-то цель до 40 лет отыграть. И я понимал, что мне что-то после этого плей-офф так тяжело. Но прошел сезон прошлый уже, и я понял, что силенок еще много, что я не сдаю позиции в игровом плане.

И я переговорил и с Виктором Николаевичем, и с руководством. То есть мне нужно было понять, насколько в первую очередь они готовы продлевать со мной контракт, не продлевать.

То есть, если бы они сказали: «Гриша, пора заканчивать», я бы, конечно, послушал бы их и себя, понимая какие-то там свои вещи и не рвался бы в другие команды и спокойно бы повесил коньки и забил гвоздь. Но везде получил положительный отзыв, и поэтому переподписал еще — на десятый год в «Салавате», — сказал Панин.