В Ярославле прошло чествование «Локомотива». Игрокам вручили миниатюрные копии Кубка Гагарина, перстни и почетные знаки Ярославской области

Игроки, тренеры и персонал клубов получили награды за завоевание Кубков Гагарина и Харламова.
Напомним, 21 мая «Локомотив» под руководством тренера Боба Хартли победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры. «Локомотив» выиграл трофей во втором сезоне подряд.
24 мая «Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории.
Ведущим церемонии чествования стал комик Евгений Чебатков. Игрокам «Локомотива» вручили миниатюрные копии Кубка Гагарина, перстни и почетные знаки Ярославской области.
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев был удостоен звания почетного гражданина Ярославской области.
Площадь у «Арены-2000» в Ярославле переименуют в Площадь чемпионов в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина.