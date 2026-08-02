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В Ярославле прошло чествование «Локомотива». Игрокам вручили миниатюрные копии Кубка Гагарина, перстни и почетные знаки Ярославской области

В Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо».

Источник: Спортс‘’

Игроки, тренеры и персонал клубов получили награды за завоевание Кубков Гагарина и Харламова.

Напомним, 21 мая «Локомотив» под руководством тренера Боба Хартли победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры. «Локомотив» выиграл трофей во втором сезоне подряд.

24 мая «Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории.

Ведущим церемонии чествования стал комик Евгений Чебатков. Игрокам «Локомотива» вручили миниатюрные копии Кубка Гагарина, перстни и почетные знаки Ярославской области.

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев был удостоен звания почетного гражданина Ярославской области.

Площадь у «Арены-2000» в Ярославле переименуют в Площадь чемпионов в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина.