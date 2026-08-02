В Ярославле прошло чествование «Локомотива». Игрокам вручили миниатюрные копии Кубка Гагарина, перстни и почетные знаки Ярославской области

Напомним, 21 мая «Локомотив» под руководством тренера Боба Хартли победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры. «Локомотив» выиграл трофей во втором сезоне подряд.