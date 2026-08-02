Президент «Локомотива» Яковлев о Кубке Гагарина-2026: «Ценность этой победы высока. Постчемпионские сезоны сложны. В начале чемпионата мы испытывали трудности, но в решающих матчах преобразились»

Очень порадовал в этом году «Локо». Я благодарю игроков, тренеров, вас, дорогие болельщики. Мы ощущали энергию, которую вы передавали нашей команде. Очень отрадно, что девиз «Локомотив» — это мы«работает», — сказал Яковлев.