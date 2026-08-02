Президент «Локомотива» Яковлев о Кубке Гагарина-2026: «Ценность этой победы высока. Постчемпионские сезоны сложны. В начале чемпионата мы испытывали трудности, но в решающих матчах преобразились»

Сегодня в Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо».
21 мая «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. Клуб выиграл трофей во втором сезоне подряд.
"Ценность этой победы очень высока. Постчемпионские сезоны сложны для всех команд, и мы не исключение. В начале сезона мы испытывали трудности, но в решающих матчах преобразились.
Вы увидели чемпионов, которые проявили мастерство и волю. В результате — большая победа. В этом есть наивысшая справедливость.
Безусловно, этой победой мы отдаем дань уважения ушедшей команде. Я надеюсь, что они смотрят и радуются вместе с нами.
Очень порадовал в этом году «Локо». Я благодарю игроков, тренеров, вас, дорогие болельщики. Мы ощущали энергию, которую вы передавали нашей команде. Очень отрадно, что девиз «Локомотив» — это мы«работает», — сказал Яковлев.
Напомним, 7 сентября 2011-го под Ярославлем потерпел крушение самолет с игроками «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.
В Ярославле прошло чествование «Локомотива». Игрокам вручили миниатюрные копии Кубка Гагарина, перстни и почетные знаки Ярославской области.