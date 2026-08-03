Морозов о победах «Локомотива» и «Локо»: «Ярославская школа дает российскому хоккею великолепных мастеров, за что мы ей очень благодарны»

Напомним, 21 мая «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. Клуб выиграл трофей во втором сезоне подряд.
24 мая «Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории.
Морозов поделился мнением о системе клуба.
«Для меня огромная честь быть здесь и чествовать наших чемпионов — “Локомотив” и молодежную команду “Локо”. Конечно, ярославская школа дает российскому хоккею великолепных мастеров, за что мы ей очень благодарны.
Нельзя еще раз не отметить, что впервые в истории Континентальной хоккейной лиги система одного клуба выиграла в один сезон два трофея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова. Поздравляю всех игроков, их семьи, руководителей, партнеров и преданных болельщиков.
Кстати, человек, который возглавляет этот поезд — Юрий Николаевич Яковлев — удостоен приза имени Валентина Сыча как лучший руководитель клуба КХЛ.
В Ярославле очень любят хоккей. Возвращаясь к истории, хочется сказать, что в КХЛ трижды подряд пока никто не побеждал, у «Локомотива» есть шансы. Я желаю вам новых побед", — сказал Морозов.