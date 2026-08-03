Морозов о победах «Локомотива» и «Локо»: «Ярославская школа дает российскому хоккею великолепных мастеров, за что мы ей очень благодарны»

Нельзя еще раз не отметить, что впервые в истории Континентальной хоккейной лиги система одного клуба выиграла в один сезон два трофея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова. Поздравляю всех игроков, их семьи, руководителей, партнеров и преданных болельщиков.