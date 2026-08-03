Губернатор Ярославской области о «Локомотиве»: «Мы захватили хоккейный трон. Это серьезная работа. Благодарю команду, штаб и “РЖД” — как нашего вдохновителя на победы»

2 августа в Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо».
Напомним, 21 мая «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина — 2026. Клуб завоевал трофей во втором сезоне подряд.
24 мая «Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории.
"Мы действительно захватили хоккейный трон. Это огромная серьезная работа.
Я хотел сказать слова благодарности команде, тренерскому штабу, руководству клуба и «РЖД» — как нашему вдохновителю тоже на победы, а также огромное спасибо нашим жителям Ярославской области — болельщикам", — сказал Евраев.