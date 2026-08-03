Панин о Кузнецове: «Есть качества, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться на том уровне, который есть. Я хотел бы, чтобы он остался, но с корректировкой его роли в команде»

Есть качества, наверное, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться прямо конкретно на том уровне, который есть. Но вообще такой хоккеист, как Женя, всегда вносит положительную лепту. И если конкретно говорить, хотел бы я, чтобы он остался. Да, наверное, я хотел бы, чтобы он остался. Но опять же, это с корректировкой его роли в команде. Она значительная, она непростая, но я думаю, он парень уже взрослый и понимает, что ему нужно делать, что не нужно делать.