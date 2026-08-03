Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Панин о Кузнецове: «Есть качества, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться на том уровне, который есть. Я хотел бы, чтобы он остался, но с корректировкой его роли в команде»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

Источник: Спортс‘’

— Под каждое видео с Евгением Кузнецовым приходят болельщики «Салавата». Я не говорю, что это общая позиция, но я знаю много людей, которые говорят: «Как же так? Есть ли шанс, что Кузнецов все-таки останется?» У вас за тот отрезок, который он был в Уфе, какое мнение? Хотели, чтобы он остался?

— Жека — народный пацан. Если взять его человеческие качества, взять его, наверное, какую-то медийную определенную активность, он офигенный пацан в коллективе и на площадке в нужные моменты он может включиться.

Есть качества, наверное, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться прямо конкретно на том уровне, который есть. Но вообще такой хоккеист, как Женя, всегда вносит положительную лепту. И если конкретно говорить, хотел бы я, чтобы он остался. Да, наверное, я хотел бы, чтобы он остался. Но опять же, это с корректировкой его роли в команде. Она значительная, она непростая, но я думаю, он парень уже взрослый и понимает, что ему нужно делать, что не нужно делать.

А так, конечно, я всегда за таких позитивных ребят, которые могут передать молодым свой опыт, — сказал Панин.