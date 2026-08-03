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Кучеров — лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network. Пастрняк — 2-й, Капризов — 3-й, Марнер — 4-й, Панарин — 12-й, Овечкин не вошел в топ-20

NHL Network представил топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ.

Источник: Спортс‘’

В список вошли три россиянина — Никита Кучеров («Тампа», 1-е место), Кирилл Капризов («Миннесота», 3-е) и Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 12-е).

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах (929) — в список не попал.

1. Никита Кучеров («Тампа»);

2. Давид Пастрняк («Бостон»);

3. Кирилл Капризов («Миннесота»);

4. Митч Марнер («Вегас»);

5. Микко Рантанен («Даллас»);

6. Мэттью Болди («Миннесота»);

7. Джейсон Робертсон («Даллас»);

8. Мэттью Ткачак («Флорида»);9. Коул Кофилд («Монреаль»);

10. Вильям Нюландер («Торонто»);

11. Кайл Коннор («Виннипег»);

12. Артемий Панарин («Лос-Анджелес»).

13. Брэндон Хэйгл («Тампа»);

14. Сэм Райнхарт («Флорида»);

15. Мартин Нечас («Колорадо»);

16. Джейк Генцел («Тампа»);

17. Клейтон Келлер («Юта»);

18. Брэди Ткачак («Флорида»);

19. Каттер Готье («Анахайм»);

20. Лукас Рэймонд («Детройт»).

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