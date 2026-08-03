Кучеров — лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network. Пастрняк — 2-й, Капризов — 3-й, Марнер — 4-й, Панарин — 12-й, Овечкин не вошел в топ-20

В список вошли три россиянина — Никита Кучеров («Тампа», 1-е место), Кирилл Капризов («Миннесота», 3-е) и Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 12-е).
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах (929) — в список не попал.
1. Никита Кучеров («Тампа»);
2. Давид Пастрняк («Бостон»);
3. Кирилл Капризов («Миннесота»);
4. Митч Марнер («Вегас»);
5. Микко Рантанен («Даллас»);
6. Мэттью Болди («Миннесота»);
7. Джейсон Робертсон («Даллас»);
8. Мэттью Ткачак («Флорида»);9. Коул Кофилд («Монреаль»);
10. Вильям Нюландер («Торонто»);
11. Кайл Коннор («Виннипег»);
12. Артемий Панарин («Лос-Анджелес»).
13. Брэндон Хэйгл («Тампа»);
14. Сэм Райнхарт («Флорида»);
15. Мартин Нечас («Колорадо»);
16. Джейк Генцел («Тампа»);
17. Клейтон Келлер («Юта»);
18. Брэди Ткачак («Флорида»);
19. Каттер Готье («Анахайм»);
20. Лукас Рэймонд («Детройт»).