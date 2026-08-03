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37-летний экс-защитник «Вегаса» и «Миннесоты» Хант (175 см, 80 кг) завершил карьеру. Он провел 288 матчей в регулярках НХЛ, 422 — в АХЛ и выиграл ЧМ-2023 с Канадой

Бывший защитник клубов НХЛ Брэд Хант объявил о завершении карьеры игрока.

"Хоккей всегда был огромной частью моей жизни. С детства я мечтал играть в НХЛ, и эта мечта сбылась.

Я невероятно благодарен судьбе за каждую возможность и за каждого человека, помогавшего мне на этом пути. Я признателен всем своим командам, одноклубникам и тренерам", — написал Хант в соцсети.

37-летний канадец (рост — 175 см, вес — 80 кг) провел последний сезон в карьере в финском «Спорте». В его активе 53 матча в чемпионате страны — 25 (7+18) очков при полезности «минус 36».

В НХЛ Хант попал в статусе незадрафтованного игрока. В регулярных чемпионатах провел 288 матчей за «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Нэшвилл», «Вегас» (был частью оригинального состава команды), «Миннесоту», «Ванкувер» и «Колорадо». На его счету 86 (26+60) баллов при полезности «минус 32».

В регулярках АХЛ на счету Брэда 422 матча и 298 (84+214) баллов. В 2023 году он единственный раз выступил за сборную Канады и выиграл чемпионат мира в ее составе (10 матчей на турнире и 3 очка, 0+3).