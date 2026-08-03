Плющев о недопуске России: «В ИИХФ правят бал люди из стран, погрязших в политике и русофобии. Мы ведем слабую дипломатию — всех все устраивает и не помешает вновь зайти в Думу»

Еще одна причина — мы ведем слабую хоккейную дипломатию, увидели это по реакции представителя ФХР. Во всяком случае его заявление о том, что зато нас ждут американцы, прозвучало как отговорка. Такое впечатление, что всех все устраивает — и не помешает в очередной раз зайти в Думу, — сказал Плющев.