Плющев о недопуске России: «В ИИХФ правят бал люди из стран, погрязших в политике и русофобии. Мы ведем слабую дипломатию — всех все устраивает и не помешает вновь зайти в Думу»

— Владимир Анатольевич, во-первых, — с прошедшим в воскресенье днем рождения, а во-вторых, традиционный вопрос — событие недели?
— За поздравления — спасибо, за традиционный вопрос — тоже.
Ответ понятен: главное событие — продление запрета сборных России на весь 2027-й международный год.
— Удивлены таким решением ИИХФ?
— Скорее я удивлен бурной реакцией в нашей прессе. Столько возмущения, словно бы это решение стало сенсацией.
Но мы ведь все время говорили о том, что ничего хорошего ждать от ИИХФ в ее нынешнем состоянии не приходится. Поэтому для меня такое решение — абсолютно предсказуемое.
— Почему?
— Для начала посмотрите кадровый состав ИИХФ и ее ключевых комитетов. Везде правят бал представители стран, которые погрязли в политике и русофобии. И для которых хоккей стал средством достижения их целей — пропагандистских и политических.
Еще одна причина — мы ведем слабую хоккейную дипломатию, увидели это по реакции представителя ФХР. Во всяком случае его заявление о том, что зато нас ждут американцы, прозвучало как отговорка. Такое впечатление, что всех все устраивает — и не помешает в очередной раз зайти в Думу, — сказал Плющев.
Третьяк подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва. Глава ФХР также включен в московский список «Единой России».