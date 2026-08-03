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Заварухин о том, как расстался с «Автомобилистом»: «Нормальные отношения, все хорошо. Приятно, что люди в Екатеринбурге меня помнят. Многие благодарили за работу»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин сказал, что остался в хороших отношениях с клубом после отставки.

Специалист возглавлял клуб из Екатеринбурга с 2021 по 2026 год. В этом году его сменил Алексей Кудашов.

— Как прошли ваши первые месяцы без работы?

— Много времени провожу с семьей. Съездил с друзьями на Алтай, побывал в тайге в Пермском крае. Поездил по Башкирии, у нас здесь много красивых мест. Также получилось на неделю вырваться в Турцию, на море.

— Расстались с «Автомобилистом» в хороших отношениях?

— Все хорошо, у нас нормальные отношения. Вот недавно летал в Екатеринбург на футбольный матч Первой лиги между «Уралом» и «Торпедо». Роман Орещук сейчас работает в «Урале», позвал меня. Встретился с друзьями, заходил в хоккейный клуб, пообщались с Олегом Гроссом (спортивным директором «Автомобилиста» — Спортс).

Я много времени провел в Екатеринбурге, соскучился по городу. Поговорил с людьми, у меня же там много друзей осталось. Видел болельщиков, очень приятно, что люди меня помнят. Многие благодарили за работу, — сказал Заварухин.