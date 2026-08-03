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Плющев о Гашеке: «Надо отдать должное этому “полезному идиоту”. Он последователен в своей русофобии: нас наказывают за СВО. Дурачки Козиолсы стесняются это сказать»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал Доминика Гашека «полезным идиотом».

Источник: Спортс‘’

Ранее бывший вратарь сборной Чехии возмутился тем, что ИИХФ объясняет отстранение сборных России от международных турниров (продленное на сезон-2026/27) не политическими мотивами, а соображениями безопасности.

— Нам еще повезло, что в ИИХФ работают недалекие люди, повернутые на пропаганде — типа различных Козиолсов из маленьких и мстительных стран. В противном случае наше отстранение приобрело бы более яркую и циничную форму.

— Поясните.

— Сейчас в хоккейной Европе жабы выясняют отношения с гадюками. И надо отдать должное честности такого «полезного идиота», как Доминик Гашек.

Ведь он не стал юлить и возмутился тем, что ИИХФ обернуло решение об отстранение сборных России в филькину грамоту «безопасности». И Гашек в своей русофобии абсолютно последователен: Россию наказывают исключительно за специальную военную операцию и за политику.

Но дурачки Козиолсы стесняются это сказать и прикрываются байками о безопасности. Выглядит все это откровенно нелепо. Хотя больно бьет по нашему хоккею, — сказал Плющев.

Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ — это превращается в полный фарс. Люди в организации — трусы".