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Журова об иске ФХР в CAS: «Можно выиграть, если докажем, что из-за отстранения не можем попасть на Олимпиаду-2030. Но ИИХФ может схитрить — сказать, что рейтинг нам оставляют»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала судебный иск, который ФХР подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.

Источник: Спортс‘’

Совет ИИХФ ранее продлил отстранение России по соображениям безопасности, несмотря на рекомендации МОК и решение Дисциплинарного совета ИИХФ об аннулировании бана по этой причине.

— Есть ли шансы у ФХР доказать в CAS неправомерность нашего отстранения и вернуть сборную на международную арену?

— Только если мы докажем, что из‑за отсутствия международных соревнований мы можем не попасть на Олимпиаду, тогда можно выиграть дело в CAS.

Так что шансы поучаствовать в чемпионате мира‑2027 у нас есть, если мы докажем, что это соревнование является рейтинговым для попадания на Олимпиаду.

Но они (ИИХФ) могут схитрить и сказать, что рейтинг нам оставляют (замораживают), а для участия в Олимпиаде‑2030 года выступление на чемпионатах мира совершенно не обязательно, — сказала Журова.

Россия лидирует в рейтинге ИИХФ. Швейцария идет второй, опередив Канаду и США.

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