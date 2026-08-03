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«В ИИХФ сидят нехоккейные люди, русофобы, почувствовавшие себя королями. Даже Овечкин бы не изменил ситуацию». Кожевников о недопуске России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий на фоне продления отстранения сборной России.

Источник: Спортс‘’

Международная федерация хоккея (ИИХФ) ранее приняла решение о недопуске национальных российских команд до турниров в 2027 году.

Вопрос о допуске сборной России к участию в женском ЧМ-2027 будет повторно рассмотрен Советом ИИХФ в ноябре с учетом обстоятельств и оценки рисков, актуальных на тот момент.

«Там в руководстве все сидят со старых времен. Будут выборы (глава ИИХФ Люк Тардиф покидает пост — Спортс»"), потом посмотрим, что сейчас загадывать. Если нас вернут, то в самый последний момент.

От нашего представителя там ничего не поменяется. Там решают все нехоккейные люди, и даже Александр Овечкин не изменил бы ситуацию.

Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями", — заявил Александр Кожевников.

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