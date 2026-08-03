«В ИИХФ сидят нехоккейные люди, русофобы, почувствовавшие себя королями. Даже Овечкин бы не изменил ситуацию». Кожевников о недопуске России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) ранее приняла решение о недопуске национальных российских команд до турниров в 2027 году.
Вопрос о допуске сборной России к участию в женском ЧМ-2027 будет повторно рассмотрен Советом ИИХФ в ноябре с учетом обстоятельств и оценки рисков, актуальных на тот момент.
«Там в руководстве все сидят со старых времен. Будут выборы (глава ИИХФ Люк Тардиф покидает пост — Спортс»"), потом посмотрим, что сейчас загадывать. Если нас вернут, то в самый последний момент.
От нашего представителя там ничего не поменяется. Там решают все нехоккейные люди, и даже Александр Овечкин не изменил бы ситуацию.
Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями", — заявил Александр Кожевников.