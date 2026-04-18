Российский дзюдоист Арбузов стал двукратным чемпионом Европы

22-летний россиянин второй год подряд первенствовал в весовой категории до 81 кг.

Источник: РБК Спорт

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.

В финале в весовой категории до 81 кг 22-летний россиянин победил Тато Григалашвили из Грузии.

Бронзовыми призерами стали Зелим Цкаев из Азербайджана и серб Михайло Симин.

Арбузов принес сборной России второе золото на турнире, ранее чемпионом Европы в весе до 66 кг стал Мурад Чопанов.

Арбузов стал двукратным чемпионом Европы, также он является чемпионом мира (2025) и серебряным призером ЧМ (2024).

Российские дзюдоисты выступают на чемпионате Европы с национальной символикой — флагом и гимном. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял соответствующее решение в ноябре 2025 года.