Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таймазова взяла бронзу чемпионата Европы, выступая с флагом: «За нами огромная Россия, за нами народ»

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате Европы под национальным флагом.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 18 апреля, Таймазова завоевала бронзу ЧЕ-2026 в весовой категории до 70 килограммов.

"Конечно, есть разница — выступать с флагом. Ты намного увереннее себя чувствуешь, ответственнее, идешь с гордо поднятой головой. На тебе такой флаг, что ни для кого не секрет, откуда мы и какая у нас страна. Этот флаг говорит больше, чем мы сами. За нами огромная Россия, за нами народ.

Чемпионат Европы — это очень серьезный турнир, и для меня это была цель — выиграть Европу. Я не выигрывала ее до этого. Поэтому для меня это было серьезнее, чем просто проходной турнир. Я не относилась к нему как к проходному. Я именно хотела выиграть, потому что это титул, статус, и у меня его нет. Поэтому я вдвойне расстроилась", — приводит слова Таймазовой ТАСС.