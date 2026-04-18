Таймазова взяла бронзу чемпионата Европы, выступая с флагом: «За нами огромная Россия, за нами народ»

Сегодня, 18 апреля, Таймазова завоевала бронзу ЧЕ-2026 в весовой категории до 70 килограммов.
"Конечно, есть разница — выступать с флагом. Ты намного увереннее себя чувствуешь, ответственнее, идешь с гордо поднятой головой. На тебе такой флаг, что ни для кого не секрет, откуда мы и какая у нас страна. Этот флаг говорит больше, чем мы сами. За нами огромная Россия, за нами народ.
Чемпионат Европы — это очень серьезный турнир, и для меня это была цель — выиграть Европу. Я не выигрывала ее до этого. Поэтому для меня это было серьезнее, чем просто проходной турнир. Я не относилась к нему как к проходному. Я именно хотела выиграть, потому что это титул, статус, и у меня его нет. Поэтому я вдвойне расстроилась", — приводит слова Таймазовой ТАСС.