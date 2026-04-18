Грузинские болельщики освистали гимн России

Грузинские болельщики освистали гимн Российской Федерации во время награждения дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

В финале чемпионата Европы в категории до 81 килограмма Арбузов одолел представителя Грузии Тато Григалашвили.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Тбилиси.

Ранее в этом турнире золотые медали завоевали Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебро на счету Сабины Гилязовой (до 48 кг). Бронзовыми призерами стали Марина Воробьева (до 48 кг) и Кирилл Козлов (свыше 100 кг).

Российские дзюдоисты выступают на чемпионате Европы с национальной символикой. Турнир в Тбилиси завершится 19 апреля. В соревнованиях участвуют спортсмены из 48 стран.