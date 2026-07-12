Сборная России выиграла медальный зачет Кубка Европы по дзюдо

БУДАПЕШТ, 12 июля. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета Кубка Европы по дзюдо. В турнире, который проходил в Венгрии, принимали участие спортсмены не старше 21 года.
На счету российской команды 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
Кубок Европы проходил с 11 по 12 июля в городе Пакш. По итогам турнира российские спортсмены останутся там для проведения трехдневного сбора.
На турнире сборная России выступала с национальной символикой. Российские дзюдоисты принимали в нем участие при поддержке Российского спортивного фонда.