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Сборная России выиграла медальный зачет Кубка Европы по дзюдо

На счету команды 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

Источник: AP 2024

БУДАПЕШТ, 12 июля. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета Кубка Европы по дзюдо. В турнире, который проходил в Венгрии, принимали участие спортсмены не старше 21 года.

На счету российской команды 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

Кубок Европы проходил с 11 по 12 июля в городе Пакш. По итогам турнира российские спортсмены останутся там для проведения трехдневного сбора.

На турнире сборная России выступала с национальной символикой. Российские дзюдоисты принимали в нем участие при поддержке Российского спортивного фонда.