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16:38 (мск), источник: ТАСС

Сборные России заняли седьмые места в первых в истории рейтингах ФИФА по футзалу

Среди и мужских и женских команд лидируют бразильцы.

Источник: БЕЛТА

ТАСС, 6 мая. Мужская и женские сборные России разместились на седьмых позициях в рейтингах национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА) по футзалу. Организация впервые опубликовали рейтинги сборных по этому виду спорта.

Мужской рейтинг возглавляет сборная Бразилии (1 568,41 очка), в тройку также вошли команды Португалии (1 527,61) и Испании (1 514,42). Российская команда имеет на счету 1 425,36 очка.

В женском рейтинге также лидирует бразильская национальная команда (1 364,75), следом располагаются сборные Португалии (1 302,33) и Испании (1 266,33). У россиянок в активе 1 152,29 очка.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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