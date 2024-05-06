Сборные России заняли седьмые места в первых в истории рейтингах ФИФА по футзалу

ТАСС, 6 мая. Мужская и женские сборные России разместились на седьмых позициях в рейтингах национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА) по футзалу. Организация впервые опубликовали рейтинги сборных по этому виду спорта.

Мужской рейтинг возглавляет сборная Бразилии (1 568,41 очка), в тройку также вошли команды Португалии (1 527,61) и Испании (1 514,42). Российская команда имеет на счету 1 425,36 очка.

В женском рейтинге также лидирует бразильская национальная команда (1 364,75), следом располагаются сборные Португалии (1 302,33) и Испании (1 266,33). У россиянок в активе 1 152,29 очка.