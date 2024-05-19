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21:35 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ снова обыграл спортсменов «Минска» в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ во второй раз обыграл «Минск» в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на паркете столичного Дворца спорта «Уручье» в течение пяти стартовых минут Дмитрий Шимановский и Юрий Дубков дважды поразили ворота минчан. Сразу после перерыва Даниил Кривицкий и Илья Манаенков восстановили паритет — 2:2. В овертайме результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успех был на стороне гомельчан — 5:4.

В первом матче ВРЗ победил на своей арене со счетом 2:0. Третий поединок серии до трех побед пройдет 23 мая в Гомеле.

В первой встрече второй полуфинальной пары действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» в Орше одержали волевую викторию над местным «Витэном» — 2:1. Завтра «столичники» примут соперников на своей арене, а 24 мая команды вновь встретятся в Орше.

В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.

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