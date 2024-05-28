Спортсмены «Столицы» стали вторыми финалистами чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня на площадке спорткомплекса «Уручье» действующие чемпионы в четвертом поединке полуфинальной серии обыграли оршанский «Витэн» со счетом 3:1. До этого минчане выиграли в двух стартовых матчах — 2:1 и 4:2, а потом уступили в серии послематчевых пенальти. Спортсмены «Столицы» брали золото в двух последних сезонах. Ранее первым финалистом 35-го национального первенства стал гомельский ВРЗ, трижды победивший «Минск». Для гомельчан предстоящий финал будет восьмым кряду, но пока они ни разу не завоевали чемпионский титул. В трех финальных противостояниях ВРЗ уступал «Столице».



В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.