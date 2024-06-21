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22:37 (мск), источник: ТАСС

Команда «Газпром-Югра» стала чемпионом России по футзалу

В финальной серии клуб из Югорска обыграл «Ухту».

Источник: МФК «Газпром - Югра» Югорск

ТАСС, 21 июня. Югорский клуб «Газпром-Югра» в серии пенальти победил «Ухту» в пятом матче финальной серии чемпионата России по футзалу. Встреча прошла в Ухте.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 5:5. В составе «Газпром-Югры» забитыми мячами отметились Николай Шистеров (23-я минута), Александр Виноградов (26), Дмитрий Шведко (39), Фильо Дуду (44) и Александр Пирогов (48). У «Ухты» отличились Максим Перевалов (11), Сергей Денисов (30), Андрей Павлов (35) и Лукас Педала (45, 50). В серии пенальти югорская команда одержала победу со счетом 4:2.

Команда из Югорска выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1 и стала чемпионом страны.

«Газпром-Югра» в четвертый раз стала чемпионом России, пять раз клуб выигрывал серебряные медали первенства страны, семь раз — бронзовые. «Газпром-Югра» является пятикратным обладателем Кубка России, в сезоне-2015/16 югорская команда выиграла Кубок УЕФА.

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