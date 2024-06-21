Команда «Газпром-Югра» стала чемпионом России по футзалу

ТАСС, 21 июня. Югорский клуб «Газпром-Югра» в серии пенальти победил «Ухту» в пятом матче финальной серии чемпионата России по футзалу. Встреча прошла в Ухте.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 5:5. В составе «Газпром-Югры» забитыми мячами отметились Николай Шистеров (23-я минута), Александр Виноградов (26), Дмитрий Шведко (39), Фильо Дуду (44) и Александр Пирогов (48). У «Ухты» отличились Максим Перевалов (11), Сергей Денисов (30), Андрей Павлов (35) и Лукас Педала (45, 50). В серии пенальти югорская команда одержала победу со счетом 4:2.

Команда из Югорска выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1 и стала чемпионом страны.