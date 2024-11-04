Белорусы и венгры сыграли вничью на турнире по мини-футболу в Будапеште

В начале сегодняшнего поединка белорусы выигрывали, за пять минут до финальной сирены уступали, но в самой концовке сумели уйти от поражения — 3:3. В составе гостей отличились Алексей Пинчук, Дмитрий Шиманский и Юрий Дубков. Завтра подопечные Александра Черника встретятся со сборной Кувейта (начало игры в 19.00).



Для белорусской сборной матчи в венгерской столице являются проверкой перед отборочным турниром чемпионата Европы, который стартует в декабре. В квалификационной группе 2 соперниками нашей команды будут сборные Финляндии, Италии и Мальты.