В начале сегодняшнего поединка белорусы выигрывали, за пять минут до финальной сирены уступали, но в самой концовке сумели уйти от поражения — 3:3. В составе гостей отличились Алексей Пинчук, Дмитрий Шиманский и Юрий Дубков. Завтра подопечные Александра Черника встретятся со сборной Кувейта (начало игры в 19.00).
Для белорусской сборной матчи в венгерской столице являются проверкой перед отборочным турниром чемпионата Европы, который стартует в декабре. В квалификационной группе 2 соперниками нашей команды будут сборные Финляндии, Италии и Мальты.
Белорусы и венгры сыграли вничью на турнире по мини-футболу в Будапеште
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью на старте международного турнира в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале сегодняшнего поединка белорусы выигрывали, за пять минут до финальной сирены уступали, но в самой концовке сумели уйти от поражения — 3:3. В составе гостей отличились Алексей Пинчук, Дмитрий Шиманский и Юрий Дубков. Завтра подопечные Александра Черника встретятся со сборной Кувейта (начало игры в 19.00).