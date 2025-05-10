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«Столица» и ВРЗ победили на старте плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу завершились первые встречи четвертьфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» в спорткомплексе «Уручье» одержали волевую викторию над гродненским «УВД-Динамо» — 4:2. В составе победителей голевой дубль оформил Артем Якубов, у проигравших дважды отличился Александр Кремко. Также сегодня в гомельском дерби обладатель серебра прошлого первенства ВРЗ одолел БЧ с результатом 2:1. В этих парах повторные матчи серий до двух побед пройдут 13 мая.

Вчера победитель регулярного первенства оршанский «Витэн» в стартом матче четвертьфинальной серии со счетом 4:0 победил на своей арене минский «Дорожник», который занял восьмое место. Спортсмены «Минска» уступили в столичном дерби «Охране-Динамо» — 2:3. Здесь ответные поединки за выход в полуфинал состоятся 12 мая.

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».