«Витэн» первым вышел в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В двух других парах ответные встречи ¼ финала пройдут завтра. Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» сыграют в гостях у гродненского «УВД-Динамо». В домашнем матче минчане выиграли со счетом 4:2. Во второй части гомельского дерби обладатель серебра прошлого первенства ВРЗ постарается удержать минимальное преимущество над БЧ, добытое на прошлой неделе — 2:1.