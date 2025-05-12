«Витэн» первым вышел в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня победитель регулярного первенства в выездном четвертьфинале одержал волевую победу над минским «Дорожником» с результатом 2:1. В стартовом матче серии до двух побед оршанцы выиграли на своей площадке с сухим счетом 4:0.
Спортсмены «Минска» сравняли счет в противостоянии с еще одним столичным клубом «Охрана-Динамо». Уступив в первой игре 2:3, сегодня подопечные Александра Черника взяли убедительный реванш — 3:0. Решающий поединок за попадание в полуфинал состоится 15 мая.
В двух других парах ответные встречи ¼ финала пройдут завтра. Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» сыграют в гостях у гродненского «УВД-Динамо». В домашнем матче минчане выиграли со счетом 4:2. Во второй части гомельского дерби обладатель серебра прошлого первенства ВРЗ постарается удержать минимальное преимущество над БЧ, добытое на прошлой неделе — 2:1.
В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».