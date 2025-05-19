«Витэн» победил на старте ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В первом домашнем матче лидеры регулярного сезона победили соперников из «Минска» со счетом 7:3. Следующий поединок за выход в финал состоится 23 мая в Минске.
Завтра в минском спорткомплексе «Уручье» стартует вторая полуфинальная серия, в которой действующие чемпионы страны будут соперничать с обладателем серебра гомельским ВРЗ.
В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».