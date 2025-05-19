Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Алания
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.94
П2
6.50

«Витэн» победил на старте ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» вышел вперед в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом домашнем матче лидеры регулярного сезона победили соперников из «Минска» со счетом 7:3. Следующий поединок за выход в финал состоится 23 мая в Минске.

Завтра в минском спорткомплексе «Уручье» стартует вторая полуфинальная серия, в которой действующие чемпионы страны будут соперничать с обладателем серебра гомельским ВРЗ.

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».