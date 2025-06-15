«Столица» вышла вперед в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня действующие чемпионы одолели хозяев с результатом 2:1 и с таким же счетом лидируют в финальной серии. В первой игре в Орше минчане победили со счетом 5:4, а затем оршанцы сумели победить на площадке минского спорткомплекса «Уручье» также с минимальным преимуществом — 3:2. Четвертый поединок серии до трех побед состоится 18 июня в Минске, и если минчане победят, то станут чемпионами четвертый раз подряд. Эти соперники в 2014 году уже встречались в финальной серии, и тогда «столичники» победили с общим счетом 3:2, завоевав свой первый чемпионский титул. Всего «Столица» шесть раз брала золото, у «Витэна» пять чемпионских титулов, последний из которых был завоеван в 2021 году.