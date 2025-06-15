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«Столица» вышла вперед в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» второй раз обыграли на выезде оршанский «Витэн» в золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sportpanorama.by

Сегодня действующие чемпионы одолели хозяев с результатом 2:1 и с таким же счетом лидируют в финальной серии. В первой игре в Орше минчане победили со счетом 5:4, а затем оршанцы сумели победить на площадке минского спорткомплекса «Уручье» также с минимальным преимуществом — 3:2. Четвертый поединок серии до трех побед состоится 18 июня в Минске, и если минчане победят, то станут чемпионами четвертый раз подряд. Эти соперники в 2014 году уже встречались в финальной серии, и тогда «столичники» победили с общим счетом 3:2, завоевав свой первый чемпионский титул. Всего «Столица» шесть раз брала золото, у «Витэна» пять чемпионских титулов, последний из которых был завоеван в 2021 году.

Обладателями бронзы 36-национального чемпионата стали спортсмены «Минска», которые в третьем поединке серии за третье место одолели в Гомеле местный ВРЗ в серии послематчевых пенальти. Игровое время завершилось вничью — 3:3, а пенальти лучше пробили подопечные Александра Черника — 7:6. До этого соперники обменялись домашними победами: сначала выиграли гомельчане — 3:1, а потом минчане взяли реванш с результатом 4:1.

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».