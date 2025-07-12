Футзал поможет Югре увеличить число занимающихся спортом до 70% к 2030 году

По ее словам, сегодня в Югре более 30 тыс. детей систематически занимаются футзалом в школах и спортивных секциях. Она отметила, что благодаря трехстороннему соглашению между федерацией футбола, колледжем олимпийского резерва и мини-футбольным клубом «Факел» из Сургута три выпускника учебного заведения в 2025 году стали профессиональными игроками. Кроме того, в регионе проводится ряд мероприятий для развития футзала среди школьников, одним из основных является проект Российского футбольного союза «Кожаный мяч»: за два года количество участвующих в нем школ выросло с 32 до 70, охватив практически все муниципалитеты Ханты-Мансийского автономного округа.