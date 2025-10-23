Сборная Беларуси попала в третью корзину жеребьевки чемпионата Европы по мини-футболу

Вместе с белорусской командой в этой корзине находятся сборные Польши, Грузии и Армении. На предварительном этапе континентального первенства соперниками этих команд будут представители остальных корзин:
1 — Украина, Испания, Франция, Португалия;
2 — Чехия, Италия, Словения, Хорватия;
4 — Литва, Латвия, Венгрия, Бельгия.
Жеребьевка группового раунда состоится 24 октября в Каунасе. На первом этапе 16 команд будут разделены на четыре квартета, после финиша группового этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие сборные. Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут с 21 января по 7 февраля 2026 года на аренах Литвы, Латвии и Словении.
Белорусская дружина второй раз в своей истории вошла в число лучших дружин Старого Света. В 2010 году на ЧЕ в Венгрии команда Валерия Досько не смогла выйти из группы, пропустив вперед будущего чемпиона Испанию и серебряного призера Португалию.
Три года назад в Нидерландах свое второе золото континентального первенства завоевала команда Португалии, победившая в решающем поединке россиян со счетом 4:2. В игре за бронзовые награды испанцы переиграли сборную Украины — 4:1. Сборная Испании семь раз становилась чемпионом Европы, по два титула у Италии и Португалии, один — у России.