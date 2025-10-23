Сборная Беларуси попала в третью корзину жеребьевки чемпионата Европы по мини-футболу

Три года назад в Нидерландах свое второе золото континентального первенства завоевала команда Португалии, победившая в решающем поединке россиян со счетом 4:2. В игре за бронзовые награды испанцы переиграли сборную Украины — 4:1. Сборная Испании семь раз становилась чемпионом Европы, по два титула у Италии и Португалии, один — у России.