Оршанский «Витэн» выиграл шестой матч кряду в чемпионате Беларуси по мини-футболу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» продлил победную серию в играх чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня лидеры одержали шестую викторию подряд, разгромив на выезде гродненское «УВД-Динамо» со счетом 7:1. В активе «Витэна» сейчас 18 очков из 18 возможных. Его могут догнать спортсмены «Столицы», которые завтра встретятся с минским «Динамо-БНТУ». Еще один фаворит турнира гомельский БЧ сыграет в гостях у столичного «Дорожника».

Также сегодня светлогорский ЦКК крупно проиграл у себя дома брестскому «Меркурию-ГТК» — 2:7. В Минске «Охрана-Динамо» и гомельский ВРЗ не выявили победителя — ничья 1:1.

Положение в группе лидеров: «Витэн» — 18 очков (6), «Столица» — 15 (5), БЧ — 15 (6), ВРЗ — 14 (7). Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Книга (БЧ), забивший 8 мячей.