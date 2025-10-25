Оршанский «Витэн» выиграл шестой матч кряду в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодня лидеры одержали шестую викторию подряд, разгромив на выезде гродненское «УВД-Динамо» со счетом 7:1. В активе «Витэна» сейчас 18 очков из 18 возможных. Его могут догнать спортсмены «Столицы», которые завтра встретятся с минским «Динамо-БНТУ». Еще один фаворит турнира гомельский БЧ сыграет в гостях у столичного «Дорожника».
Также сегодня светлогорский ЦКК крупно проиграл у себя дома брестскому «Меркурию-ГТК» — 2:7. В Минске «Охрана-Динамо» и гомельский ВРЗ не выявили победителя — ничья 1:1.
Положение в группе лидеров: «Витэн» — 18 очков (6), «Столица» — 15 (5), БЧ — 15 (6), ВРЗ — 14 (7). Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Книга (БЧ), забивший 8 мячей.