Оршанский «Витэн» выиграл шестой матч кряду в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодня лидеры одержали шестую викторию подряд, разгромив на выезде гродненское «УВД-Динамо» со счетом 7:1. В активе «Витэна» сейчас 18 очков из 18 возможных. Его могут догнать спортсмены «Столицы», которые завтра встретятся с минским «Динамо-БНТУ». Еще один фаворит турнира гомельский БЧ сыграет в гостях у столичного «Дорожника».