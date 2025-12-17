Ричмонд
Сборные Беларуси и Словакии по мини-футболу сыграли вничью в первом спарринге

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с командой Словакии в первом гостевом спарринге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Поединок в Кошице начался с атак хозяев, но счет открыли гости. Отразив стартовый натиск, белорусы провели серию контратак, одну из которых точным ударом завершил Алексей Пинчук. После этого успеха подопечные Александра Черника имели возможностм увеличить преимущество, но не смогли переиграть голкипера Марека Кушнира. А вот словаки вскоре сравняли счет, а к перерыву еще дважды поразили ворота Алексея Лукши — 3:1. В начале второй половины встречи Дмитрий Шведко сократил разрыв до минимума, а потом Юрий Дубков сравнял результат — 3:3.

Второй контрольный матч белорусов и словаков состоится 19 декабря в Гуменне. Для сборной Беларуси поединки в Словакии являются очередным этапом подготовки к финальной стадии 13-го чемпионата Европы по мини-футболу. В предварительной группе С соперниками белорусов будут сборные Бельгии, Испании и Словении. На этой неделе словенцы также проводят спарринги. В первом из них они обыграли команду Венгрии со счетом 4:1, а на 18 декабря намечен контрольный поединок со сборной Японии.