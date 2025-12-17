Сборные Беларуси и Словакии по мини-футболу сыграли вничью в первом спарринге

Второй контрольный матч белорусов и словаков состоится 19 декабря в Гуменне. Для сборной Беларуси поединки в Словакии являются очередным этапом подготовки к финальной стадии 13-го чемпионата Европы по мини-футболу. В предварительной группе С соперниками белорусов будут сборные Бельгии, Испании и Словении. На этой неделе словенцы также проводят спарринги. В первом из них они обыграли команду Венгрии со счетом 4:1, а на 18 декабря намечен контрольный поединок со сборной Японии.