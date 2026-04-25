КПРФ выиграл регулярный чемпионат БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу байкальской команды.
Футзал. БЕТСИТИ Суперлига-2025/2026. Регулярный чемпионат
МФК КПРФ (Москва) — «ИрАэро» (Иркутск) — 2:4 (1:2)
Голы: Шимбинья (6, 33) — Паулиньо (3, 24), Асадов (8, в свои ворота), Марков (40).
Несмотря на поражение, «красные» под руководством Бесика Зоидзе смогли обеспечить себе первое место по итогам регулярного чемпионата, имея в активе 99 набранных очков после 47 матчей. Идущая второй «Ухта» (94) уже не имеет шансов догнать «коммунистов». Иркутяне находятся на восьмой позиции (65 очков).