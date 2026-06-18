РФС дисквалифицировал пятерых футзалистов за ставки

Заседание комитета по этике РФС прошло в среду, 17 июня. Игрок КПРФ Даниил Ильин получил дисквалификацию на семь лет, из которых пять — условно с испытательным сроком два года. На пять лет (три — условно) отстранен игрок «Ухты» Дмитрий Хусаинов с испытательным сроком два года. Трехлетние дисквалификации получили Янар Асадов (два года — условно; один год испытательного срока), Олег Безруков (30 месяцев — условно; шесть месяцев испытательного срока) из КПРФ и Сергей Денисов (30 месяцев — условно; шесть месяцев испытательного срока) из «Ухты».
Также на три года отстранены тренер «Ухты» Вадим Яшин (30 месяцев — условно; шесть месяцев испытательного срока) и начальник футбольного клуба «Машук-КМВ» Михаил Мулляр (два года — условно; один год испытательного срока).
Все отстраненные были наказаны за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике о запрете на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
«Ухта» по итогам сезона-2025/26 стала чемпионом России по футзалу. 8 июня президент клуба Виталий Габуев заявил о приостановке выступления команды в Суперлиге из-за финансовых проблем. КПРФ занял третье место.