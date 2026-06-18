РФС дисквалифицировал пятерых футзалистов за ставки

Заседание комитета по этике РФС прошло в среду, 17 июня. Игрок КПРФ Даниил Ильин получил дисквалификацию на семь лет, из которых пять — условно с испытательным сроком два года. На пять лет (три — условно) отстранен игрок «Ухты» Дмитрий Хусаинов с испытательным сроком два года. Трехлетние дисквалификации получили Янар Асадов (два года — условно; один год испытательного срока), Олег Безруков (30 месяцев — условно; шесть месяцев испытательного срока) из КПРФ и Сергей Денисов (30 месяцев — условно; шесть месяцев испытательного срока) из «Ухты».