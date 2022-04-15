Bellator 277, коэффициенты и ставки

Эй Джей Макки vs Патрисио Фрейре

8 месяцев назад Эй Джею Макки понадобилось всего 2 минуты чтобы свергнуть бразильского Питбуля «с трона полулегковесов». Американец разбил оппонента в стойке, опрокинул на землю ударом ногой в голову и вскинул руки, празднуя досрочную победу. Увидев, что судья не спешит останавливать бой, Эй Джей прижал Фрейре к сетке и вышел на удушающий прием «гильотина». Патрисио не постучал в знак сдачи, но в какой-то момент потерял сознание, из-за чего поединок все-таки был остановлен.

До этого момента Патрисио Фрейре не проигрывал в течение пяти лет и пять раз успешно защищал пояс. Имя бразильца постоянно фигурировало в рейтингах лучших бойцов планеты. Уверенная победа Макки над Питбулем обратила на него внимание широкой публики. Эй Джей — уникальный во многих смыслах боец для Bellator и для ведущих западных MMA-организаций в целом. Непобежденный чемпион провел все свои 18 поединков в клетке этого промоушена. «Доморощенный талант» в мире современных MMA большая редкость, достаточно упомянуть, что среди обладателей титула UFC, нет ни одного бойца, который провел бы всю профессиональную карьеру исключительно в октагоне.

Эксперты и читатели портала MMAJunkie единогласно отдают предпочтение Макки во втором бою с бразильцем. Экс-боец MMA Чейл Соннен, в одном из своих подкастов рассказывал о формуле, якобы, работающей в единоборствах: если молодой претендент досрочно побеждает чемпиона, то в реванше этот же боец одержит еще более убедительную и быструю победу. В ситуации с этим поединком, нужно учитывать, насколько высок уровень Патрисио, он вполне способен дать бой новому чемпиону во всех аспектах. Фрейре обладает колоссальным опытом пятираундовых противостояний, также Питбуль пять раз побеждал соперников в реваншах. Те, кто верит в шансы ветерана совершить апсет могут поставить на его победу с отличным кэфом 3.25.

Вадим Немков vs Кори Андерсон

Вадим Немков — единственный россиянин обладающий в данный момент поясом в ведущих мировых MMA-организациях. Нынешний бой Немкова вызывает повышенный интерес среди зрителей, с учетом поражения Яна в прошлые выходные и объявленных Bellator санкций, которые не позволят в ближайшее время драться за титулы спортсменам из России. Помимо всего прочего на кону стоит 1 миллион долларов и победа в гран-при полутяжеловесов.

Кори Андерсон смог перезагрузить профессиональную карьеру после ухода из UFC. 3 победы подряд техническим нокаутом в Bellator позволили ему выйти в финал гран-при и приблизили к титулу. Немков и Андерсон представляют собой пару бойцов с отличной борцовской базой, как часто бывает в такой ситуации, бой может проходить преимущественно в стойке. Эксперт портала Sherdog.com Шон Шихан акцентирует внимание на прогрессе в ударной технике, которого добился к нынешнему моменту Кори. При этом, Андерсон по-прежнему может полагаться на размашистые удары в стойке, а это повышает шансы Вадима нокаутировать соперника встречным ударом.

Адли Эдвардс vs Аарон Пико

Адли Эдвардс согласился в кратчайшие сроки выйти на замену в бою против Аарона Пико и это многое говорит о его бойцовском характере. Пико обладал репутацией феноменального атлета еще до перехода в смешанные единоборства. Напомним, Аарон выигрывал чемпионаты США по вольной и греко-римской борьбе, а также национальные турниры по боксу и MMA среди любителей. Несмотря на впечатляющий бэкграунд и восторженные прогнозы экспертов, карьера Пико в профессиональных смешанных единоборствах складывается с переменным успехом. Боец полулегкого веса Bellator, как выигрывал в зрелищной манере нокаутами и сабмишенами, так и проигрывал. При этом, нынешний Аарон Пико кардинально отличается от себя образца 2017 года, когда Адли Эдвардс (с 9 победами на региональных турнирах в рекорде) мог составить ему конкуренцию. Аарон Пико в своей нынешней форме должен переехать оппонента в доминирующей манере.