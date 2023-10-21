Махачев вновь победил Волкановски и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fae2023757624755&partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&id=456249194&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде. Спортсмены провели между собой второй бой, в феврале на турнире в Австралии Махачев победил единогласным решением судей. Изначально соперником россиянина на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, однако 11 октября стало известно, что бразилец не сможет провести поединок из-за травмы.

Впервые бойцы, являющиеся чемпионами в двух разных весовых категориях, провели реванш. Всего это был девятый поединок в истории UFC, когда между собой встречались чемпионы различных весовых категорий.

Махачев провел вторую защиту титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин продлил свою выигрышную серию до 13 побед, в последний раз он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу нокаутом в октябре 2015 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b32a31f898471ed0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&id=456249191&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Волкановски 35 лет, с декабря 2019 года он является чемпионом UFC в полулегком весе и провел четыре успешные защиты титула. Австралиец потерпел второе поражение в организации за 14 боев. Всего в ММА спортсмен одержал 26 побед и потерпел 3 поражения. Техническим нокаутом австралиец проиграл впервые с 2013 года.