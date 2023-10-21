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21 октября, источник: ТАСС

Махачев вновь победил Волкановски и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе

ТАСС, 21 октября. Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Турнир UFC 294 прошел в Абу-Даби.

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Поединок завершился нокаутом в первом раунде. Спортсмены провели между собой второй бой, в феврале на турнире в Австралии Махачев победил единогласным решением судей. Изначально соперником россиянина на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, однако 11 октября стало известно, что бразилец не сможет провести поединок из-за травмы.

Впервые бойцы, являющиеся чемпионами в двух разных весовых категориях, провели реванш. Всего это был девятый поединок в истории UFC, когда между собой встречались чемпионы различных весовых категорий.

Махачев провел вторую защиту титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин продлил свою выигрышную серию до 13 побед, в последний раз он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу нокаутом в октябре 2015 года.

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Волкановски 35 лет, с декабря 2019 года он является чемпионом UFC в полулегком весе и провел четыре успешные защиты титула. Австралиец потерпел второе поражение в организации за 14 боев. Всего в ММА спортсмен одержал 26 побед и потерпел 3 поражения. Техническим нокаутом австралиец проиграл впервые с 2013 года.

Волкановски мог стать пятым бойцом UFC, который владел бы чемпионскими поясами в двух весовых категориях одновременно. Ранее это удавалось ирландцу Конору Макгрегору (легкая и полулегкая весовые категории), американцам Даниэлю Кормье (полутяжелая и тяжелая) и Генри Сехудо (наилегчайшая и легчайшая). В настоящий момент двумя поясами обладает бразильянка Аманда Нуньес (легчайшая и полулегкая).

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