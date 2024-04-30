Стала известна сумма заблокированного гонорара бойца UFC Царукяна

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более $30 тыс. из гонорара российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна заморожено в рамках разбирательства Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на период расследования потасовки спортсмена с фанатом на турнире UFC 300. Об этом ТАСС сообщили в комиссии.

Царукян напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.