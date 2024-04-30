Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Реал
Хоккей. НХЛ
1.05
Бостон
Торонто
Футбол. Первая лига
15:00
Родина
Тюмень
11
Хоккей. НХЛ
1.05
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.05
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
Даллас
24
Все события
21:27 (мск), источник: ТАСС

Стала известна сумма заблокированного гонорара бойца UFC Царукяна

Спортсмен напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более $30 тыс. из гонорара российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна заморожено в рамках разбирательства Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на период расследования потасовки спортсмена с фанатом на турнире UFC 300. Об этом ТАСС сообщили в комиссии.

«До конца разбирательства заморожено 30% гонорара. Это $31,6 тыс.», — сообщили в комиссии.

Царукян напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь