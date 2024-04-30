Стала известна сумма заблокированного гонорара бойца UFC Царукяна
Спортсмен напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры.
Спортсмен напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры.
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более $30 тыс. из гонорара российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна заморожено в рамках разбирательства Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на период расследования потасовки спортсмена с фанатом на турнире UFC 300. Об этом ТАСС сообщили в комиссии.
«До конца разбирательства заморожено 30% гонорара. Это $31,6 тыс.», — сообщили в комиссии.
Царукян напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.